Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в среду

В то время, как курс гривны на межбанке снизился на 1 копейку, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,6778 1 доллар США 27,6851 1 швейцарский франк 30,1729 10 иен 2,6323 10 российских рублей 3,8209 1 евро 32,4539



Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.



Кроме того, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.



Тем временем цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара.