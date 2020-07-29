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29 июля 2020, среда, 05:16 1049
Экономика 2020-07-29T07:00:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в среду

Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как курс гривны на межбанке снизился на 1 копейку, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,6778
1 доллар США 27,6851
1 швейцарский франк 30,1729
10 иен 2,6323
10 российских рублей 3,8209
1 евро 32,4539


Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.

Кроме того, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара. 

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