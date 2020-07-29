Спасатели предупредили о граде и шквалах. Где испортится погода

В то время, как в курортной Кирилловке из-за сильных ливней затоплены более 10 курортных баз, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что сегодня в западных областях ожидаются грозы, местами с градом, а также шквальный ветер до 20 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Кирилловке на месте затопления работают спасатели и откачивают воду. Уточняется, что дорога в Кирилловку не затоплена - можно беспрепятственно доехать.

27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.

Также в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче.

Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.