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29 липня 2020, середа, 09:00 24
Суспільство 2020-07-29T10:45:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода

Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода

Анна Рудык
Град, Гроза, Негода, дснс, штормове попередження, дощ, ДСНС України, Злива, Погода на сьогодні, Західна Україна
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Тоді як в курортній Кирилівці через сильні злив затоплено понад 10 курортних баз, в західних областях України очікується погіршення погодних умов. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що сьогодні в західних областях очікуються грози, місцями з градом, а також шквальний вітер до 20 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, 29 липня в західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Кирилівці на місці затоплення працюють рятувальники відкачують воду. Уточнюється, що дорога в Кирилівку не затоплена - можна безперешкодно доїхати.

27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних зливи сталося різке підняття рівня води в гірських струмках і річках.

Раніше повідомлялося про те, що за ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів.

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