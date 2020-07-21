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  • Для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран, – МИД
21 июля 2020, вторник, 10:39 26
Мир 2020-07-21T10:45:01+03:00
Українські Новини
Для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран, – МИД

Для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран, – МИД

Виолетта Чайковская
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Путешествия, туризм. Фото: pixabay.com
Путешествия, туризм. Фото: pixabay.com

За неделю перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 13 до 39.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"На прошлой неделе я объявлял список из 26 стран, открытых или относительно открытых для путешествий украинцев. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. За неделю добавились 13", - сказал он.

Открылись для туризма из Украины: Болгария, Словения, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Коморские острова, Мальдивы, Камбоджа, Пуэрто-Рико, Ямайка, Эквадор, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия.

Ранее для украинцев открылись такие популярные направления: Турция, Египет, Тунис, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Беларусь, Великобритания, США, Мексика и Корея.

Также для украинцев открыты: Багамские острова, Сейшельские острова, Бурунди, Танзания, Замбия, Кения, Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Ливан, Афганистан, Ирак и Иран.

"Хочу подчеркнуть, что не в каждом случае речь идет об абсолютно свободном въезде. Необходимо соблюдать некие правила и руководствоваться решениями органов власти этих стран. Поэтому прошу перед выездом очень внимательно проверять информацию об условиях въезда", - сказал министр.

Правила посещения этих стран разные: в некоторые разрешен безвизовый въезд, а в некоторые необходима виза, ряд из них не требуют соблюдения особых условий, остальные обязывают к тестированию на коронавирус или прохождению карантина.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз не откроет границы с Украиной до августа.

ранее МИД неоднократно призывал украинцев пока не ездить за границу без необходимости.

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