Минздрав обновил список стран "красной зоны", в который попала Албания и Болгария

После того, как Кабмин разделил регионы Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, Министерство здравоохранения обновило перечень стран "зеленой" и "красной" зоны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передают Українські Новини.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "красной" зоны.

Кроме того, Албания попала в список стран "красной" зоны, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. Населения.

Также в список попала Болгария – 68,14 активных больных на 100 тыс. населения.

В "зеленой зоне" остаются популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Также по состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство здравоохранения расширило список стран "зеленой" зоны: украинцы могут ездить в Египет, Болгарию и Чехию без двухнедельной самоизоляции.

Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам "красной зоны" по эпидемической ситуации.