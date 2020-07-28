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28 июля 2020, вторник, 18:40 328
Внешняя политика 2020-07-28T19:00:01+03:00
Українські Новини
Минздрав обновил список стран "красной зоны", в который попала Албания и Болгария

Минздрав обновил список стран "красной зоны", в который попала Албания и Болгария

Ирина Николенко
Минздрав, Зеленая зона, Covid-19, Коронавирус в мире, Красная зона
Коронавирус в мире. Фото: pixabay
Коронавирус в мире. Фото: pixabay

После того, как Кабмин разделил регионы Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, Министерство здравоохранения обновило перечень стран "зеленой" и "красной" зоны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передают Українські Новини.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "красной" зоны.

Кроме того, Албания попала в список стран "красной" зоны, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. Населения.

Также в список попала Болгария – 68,14 активных больных на 100 тыс. населения.

В "зеленой зоне" остаются популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Также по состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство здравоохранения расширило список стран "зеленой" зоны: украинцы могут ездить в Египет, Болгарию и Чехию без двухнедельной самоизоляции.

Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам "красной зоны" по эпидемической ситуации.

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