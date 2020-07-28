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28 июля 2020, вторник, 20:32 1068
Общество 2020-07-28T20:34:30+03:00
Українські Новини
Молебны и крестный ход. Как в Киеве отпраздновали 1032 годовщину крещения Руси

Молебны и крестный ход. Как в Киеве отпраздновали 1032 годовщину крещения Руси

Кира Молчанова
УПЦ КП, УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра, Крещение Руси, День Крещения Руси, ПЦУ

Сегодня в Украине праздновали 1032 годовщину крещения Руси князем Владимиром Великим. Большинство мероприятий, запланированных в этот день, проводились в церквях без прихожан, однако в Киево-Печерской лавре все же отличились и провели крестный ход. Українські Новини рассказывают, как разные церкви праздновали этот день.

Так, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведела праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси, а после люди вышли на крестный ход. Во время хода маски были далеко не у всех прихожан и практически никто не соблюдал социальную дистанцию.

В Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Киевским патриархатом) Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет возглавил праздничную Божественную литургию. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия. Здесь тоже не все прихожане соблюдали масочный режим.

В Православной церкви Украины в честь праздника прошел молебен в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе. А позже митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил молебен у памятника князю Владимиру в Киеве. На этом богослужении тоже присутствовали немногочисленные прихожане, а после службы Епифаний пообщался с журналистами.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля отмечают День Владимира, в честь святого равноапостольного князя, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли монахини. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли монахини. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли верующие. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли верующие. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Начался крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Начался крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Крестный ход из Киево-Печерской лавры. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Крестный ход из Киево-Печерской лавры. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Служба прошла во Владимирском соборе. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Служба прошла во Владимирском соборе. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
После литургии вокруг собора был крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
После литургии вокруг собора был крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожане и священники. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожане и священники. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожан и священников облили водой. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожан и священников облили водой. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Служба на Владимирской горке. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Служба на Владимирской горке. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Митрополит Епифаний. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Митрополит Епифаний. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Немногочисленные прихожане. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Немногочисленные прихожане. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Служба на Владимирской горке. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ

Ранее сообщалось о том, что к 1032 годовщине Крещения Руси телеканал "Интер" показывал трансляцию литургии из Киево-Печерской лавры.

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Молебны и крестный ход. Как в Киеве отпраздновали 1032 годовщину крещения Руси
Украина
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