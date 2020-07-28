Молебны и крестный ход. Как в Киеве отпраздновали 1032 годовщину крещения Руси

Сегодня в Украине праздновали 1032 годовщину крещения Руси князем Владимиром Великим. Большинство мероприятий, запланированных в этот день, проводились в церквях без прихожан, однако в Киево-Печерской лавре все же отличились и провели крестный ход. Українські Новини рассказывают, как разные церкви праздновали этот день.

Так, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведела праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси, а после люди вышли на крестный ход. Во время хода маски были далеко не у всех прихожан и практически никто не соблюдал социальную дистанцию.

В Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Киевским патриархатом) Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет возглавил праздничную Божественную литургию. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия. Здесь тоже не все прихожане соблюдали масочный режим.

В Православной церкви Украины в честь праздника прошел молебен в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе. А позже митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил молебен у памятника князю Владимиру в Киеве. На этом богослужении тоже присутствовали немногочисленные прихожане, а после службы Епифаний пообщался с журналистами.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля отмечают День Владимира, в честь святого равноапостольного князя, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.