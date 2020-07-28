Сегодня День Крещения Руси. Интер покажет трансляцию литургии из Киево-Печерской лавры

Ежегодно 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, православные верующие празднуют День Крещения Руси. "Интер" традиционно отметит этот праздник вместе со своими зрителями и в 09:00 покажет трансляцию торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей поместных православных церквей.

Божественная литургия в Киево-Печерской лавре. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Божественная литургия в Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Чтобы как можно больше людей смогли посмотреть трансляцию праздничного богослужения, телеканал "Интер" сделает открытым спутниковый сигнал – для того, чтобы другие телеканалы могли использовать сигнал и показывать торжественную литургию в своем эфире.

Параметры спутникового сигнала:

Satellite Astra 4A @ 5.00E

Transponder 4.306 EUH/EUV

Channel CH9/1

Bandwidth 9.00 MHz

D/L Freq / pol 12,671.500 / V

Special Instructions: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 bandwidth: 9.0MHz FEC: 3/4

Kiev local time is UTC + 3:00

Booked start: 28-Jul-2020 05:40 GMT

Booked end: 28-Jul-2020 08:10 GMT

В сообщении отмечается, что при использовании сигнала обязательно указание, что трансляция организована телеканалом "Интер".

Как сообщали Українські Новини, 28 июля отмечают День Владимира, в честь святого равноапостольного князя, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

Также УПЦ проведет богослужение с участием митрополита Онуфрия к 1032-летию Крещения Руси в Киево-Печерской лавре.