Сегодня празднуют 1032 годовщину Крещение Руси – история и приметы

Ежегодно в Украине 28 июля празднуют Крещение Руси. 2020 отмечают 1032 годовщину, как князь Владимир Великий крестил Русь и разгромил языческие капища, передают Українські Новини.

История Крещения Руси

Князь Владимир, по примеру своей бабушки княгини Ольги, решил изменить языческую веру и ввести христианство.

Владимир Великий крестил Русь в 988 году. После того, как уничтожили языческих идолов, провели массовое крещение жителей Киева. Крещение состоялось в Днепре, на которое пришли очень много людей.

Также князь Владимир вызвал из Болгарии священников, отправляли службу Божью на славянском языке. После крещения Владимир начал открывать школы и строить церкви.

В Киеве он построил храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, который назвали Десятинным, что князь выделил десятую часть своих доходов на его содержание.

Также в 1888 впервые в Украине официально отпраздновали Крещение Руси, когда был заложен Владимирский собор.

В 2008 году указом президента Виктора Ющенко 28 июля официально стало государственным праздником в честь дня памяти равноапостольного князя Владимира.

Также 28 июля отмечают День Владимира, который крестил Русь.

Народные традиции

В день крещения Руси верующие молятся иконе святого Владимира. Также к нему обращаются люди, которые имеют проблемы со слабым зрением или тяжелобольные. Также молятся об избавлении от врагов, укрепления в вере и прекращение ссор.

Считается, что в этот день нужно воздержаться от ссор, обид, зависти, злобы и других негативных эмоций.

Приметы

Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.

Если дует южный ветер, то погода будет солнечной.

В этот день липа пожелтела, то будет поздняя осень. Если другие деревья стали желтыми ранее липы – осень наступит раньше обычного.

Ветер с юга – будет дождь.

Если гром гулкий – также к дождю.

Если вечером туман – завтра пойдет дождь.

Ранее Українські Новини сообщали, украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за коронавируса.

Также украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведет праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси.

Также 24 июля отмечали День Ольги в честь киевской княгини, которая крестилась в 954 году в Константинопле.