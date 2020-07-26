28 июля празднуют День Владимира. Традиции и приметы

После того, как 24 июля чтили память первой христианке на Руси – святой княгини Ольги, 28 июля отмечают День Владимира, в честь святого равноапостольного князя, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ. Также в этот день мужчин с этим именем поздравляют с праздником, передают Українські Новини.

28 июля чтят память равноапостольного князя Владимира. Также он является покровителем мужчин с этим именем, которое означает "властелин мира".

Традиции на День Владимира

28 июля мужчин с именем Владимир поздравляют с праздником.

В этот день молятся иконе святого Владимира.

Считается, что молитва святого Владимира исцеляет болезни – слабое зрение и тяжелобольных людей.

Также верующие просят у святого избавления от внешних врагов, укрепления в вере и прекращения ссор.

Приметы 28 июля

Считается, если работать 28 июля, то это может призвать беду и кошмарные сны.

В День Владимира Красного Солнышка обязательно будет очень солнечно.

Если в этот день липа пожелтела – это до поздней осени. Если другие деревья стали желтыми ранее липы, осень придет раньше, чем обычно.

Если утром прошел дождь, дальше в течение дня будет солнце.

Если дует южный ветер – погода будет солнечная.

Если громкий гром – будет дождь.

Ветер с востока – будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

Ранее Українські Новини сообщали, 28 июля Украинская православная церковь Киевского патриархата не планирует проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.

До Дня Крещения Руси, 28 июля, на телеканале "Интер" традиционно состоится праздник вместе со зрителями, и будут показывать главные торжества, посвященные празднику.