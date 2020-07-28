Биткоин вырос в цене на 13%

После рекордного обвала в стоимости на 50% в марте, биткоин снова напомнил о себе, на этот раз поднявшись в цене до $11394 – впервые за год. Об этом сообщает профильное издание Coin Telegraph.

На этой отметке криптовалюта задержалась на час, после чего снизилась в цене до $11150. Тем не менее, колебание цены продолжается. По состоянию на 13:00 28 июля биткоин стоил $10700.

Эксперты отмечают, что высока вероятность подорожания биткоина до $12000 уже в этом году. Объясняется этот рост тем, что в условиях сложной ситуации в мировой экономике, инвесторы обращаются к альтернативным вариантам вложений. Подобных резких скачков в цене в ближайшее время больше не прогнозируется, однако биткоин медленно продолжит расти в цене, считают эксперты.

Вместе с биткоином выросли в цене и другие криптовалюты. Ethereum, например, подорожал почти на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Ранее финансовые аналитики из Bloomberg прогнозировали возможность подорожания биткоина до $20000 в этом году.

Как сообщали Українські новини, более миллиарда долларов перевели с одного биткоин-кошелька на другой в пределах одной транзакции.