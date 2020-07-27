Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 16 коп. до 27,68 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,84-27,87 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,70-27,73 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,65-27,68 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,59% с 23,74 UAH\/USD до 27,68 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 24 июля на 3,54 коп. до 27,9439 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 27,6515 UAH\/USD.