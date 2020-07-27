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27 июля 2020, понедельник, 17:26 66
Финансы 2020-07-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке

Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке 27 июля
Курс гривны на межбанке 27 июля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 16 коп. до 27,68 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,84-27,87 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,70-27,73 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,65-27,68 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,59% с 23,74 UAH/USD до 27,68 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 24 июля на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD.

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