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28 июля 2020, вторник, 16:53 504
Экономика 2020-07-28T18:15:04+03:00
Українські Новини
Гривна немного просела. Официальный курс валют на среду

Гривна немного просела. Официальный курс валют на среду

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара

В то время, как аналитики дали прогноз курса доллара до конца года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,6778
1 доллар США 27,6851
1 швейцарский франк 30,1729
10 иен 2,6323
10 российских рублей 3,8209
1 евро 32,4539


Как сообщали Українські Новини, цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара. 

Кроме того, биткоин вырос в цене на 13%. На этой отметке криптовалюта задержалась на час, после чего снизилась в цене до $11150.

Вместе с биткоином выросли в цене и другие криптовалюты. Ethereum, например, подорожал почти на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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