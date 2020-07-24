УПЦ проведет богослужение с участием митрополита Онуфрия к 1032-летию Крещения Руси

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) 28 июля проведет праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия по случаю празднования 1032-летия Крещения Руси, в то время, как УПЦ из-за эпидемии коронавируса отказалась от проведения крестного хода.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лавре", - сказал он.

По его словам, праздничное богослужение состоится 28 июля.

Также он сообщил, что церковь не приглашала на богослужение представителей власти, но если они изъявят желание, то могут прийти.

"Кто захочет, придет. Все люди могут приходить. Их (представителей власти) специально никогда не приглашали", - отметил Климент.

Как сообщали Українськi Новини, открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) планировалось возобновлять после карантина.

Кроме того, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не освящала паски онлайн.