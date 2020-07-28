Боевики второй день подряд нарушают режим прекращения огня

После того, как в первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы, во вторник боевики вновь нарушили режим полного прекращения огня и обстреляли позиции операции Объединенных сил неподалеку Шумов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.



"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета", - сказано в нем.



В Минобороны сообщают, что боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Отмечается, что подразделения ООС продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.



Как сообщали Українські Новини, в последние сутки перед прекращением огня на Донбассе боевики 13 раз устраивали провокации, ранен военный.



Ранее Зеленский обсудил с президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.



Тем временем украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины".