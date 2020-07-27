Украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины"

В то время, как на Донбассе начал действовать режим "тишины", украинские военнослужащие в случае нарушения прекращения огня, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил во время брифинга в Часовом Яру Донецкой области командир батальона подполковник Александр Яковенко, передают Українські Новини.

Если украинские военнослужащие нарушат режим тишины, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", – сообщил Яковенко.

По словам Александра Яковенко, режим перемирия возлагает дополнительное психологическое напряжение на украинских военных.

"Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Появляется потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности", – сообщил он.

Также командующий Объединенных сил Владимир Кравченко сообщил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Кроме того, количество военнослужащих в зоне ООС не уменьшится.

По словам Кравченко, украинские военные будут открывать огонь только в ответ в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поскольку режим "тишины" не предусматривает такого запрета.

Раніше Українські Новини сообщали, Владимир Зеленский заявил, что договоренность трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля должна быть подписана в "нормандском формате".

22 июля во время заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, стороны договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.