Украина, Польша и Литва создали платформу для сотрудничества "Люблинский треугольник"

Встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Польши Яцека Чапутовича и Литвы Линаса Линкявичюса. Фото: mfa.gov.ua

Встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Польши Яцека Чапутовича и Литвы Линаса Линкявичюса. Фото: mfa.gov.ua

Украина, Польша и Литва создали платформу для политического, экономического и социального сотрудничества "Люблинский треугольник", в то время, как Украина договорилась вместе с Польшей препятствовать "Северному потоку-2". Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Польши Яцека Чапутовича и Литвы Линаса Линкявичюса, передают Українськi Новини.

"Министры создают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник", - сказано в ней.

В Министерствах иностранных дел трех стран будут созданы должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий и при участии избранных партнеров.

Этот формат создан, среди прочего, дляактивизации сотрудничества с Европейским Союзом, Организацией Североатлантического договора (НАТО), странами "Восточного партнерства", "Инициативой трех морей", международными организациями, для партнерства в сфере безопасности, развития торговли и инвестиций.

Как сообщали Українськi Новини, Литва отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Украины.

Также Украина готовится провести в Вильнюсе международную конференцию по реформам.