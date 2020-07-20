Литва отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Украины

Для возвращающихся из Украины Литва, которая в середине мая открыла границы для балтийских стран, отменила самоизоляцию для прибывших из Украины. Новый список стран риска, после посещения которых требуется самоизоляция, начал действовать сегодня, 20 июля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литвы, передает baltic-course.

В то же время страна ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Ранее в Литве рассказали, как изменится процесс обучения осенью из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы.

Кроме того, Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса.