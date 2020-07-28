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28 липня 2020, вівторок, 14:01 12
Зовнішня політика 2020-07-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
Україна, Польща і Литва створили платформу для співробітництва "Люблінський трикутник"

Україна, Польща і Литва створили платформу для співробітництва "Люблінський трикутник"

Елена Новикова
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Зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Польщі Яцека Чапутовича і Литви Лінаса Линкявичюса. Фото: mfa.gov.ua
Зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Польщі Яцека Чапутовича і Литви Лінаса Линкявичюса. Фото: mfa.gov.ua

Україна, Польща і Литва створюють платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва "Люблінський трикутник" в той час, як Україна готується провести у Литві міжнародну конференцію з реформ.

Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Польщі Яцека Чапутовича і Литви Лінаса Лінкявічюса, передають Українські Новини.

"Міністри створюють тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовської Республікою - "Люблінський трикутник", - сказано в ній.

В Міністерствах закордонних справ трьох країн будуть створені посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника".

Міністри будуть проводити регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів за участю обраних партнерів.

Цей формат створений, серед іншого, для активізації співробітництва з Європейським Союзом, Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), країнами "Східного партнерства", "Ініціативою трьох морів", міжнародними організаціями, для партнерства у сфері безпеки, розвитку торгівлі та інвестицій.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Польща домовилися не допустити реалізацію проєкту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом у Литві почав діяти новий список країн ризику, після відвідування яких потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію, – для тих, хто прибуває з України, самоізоляцію скасовано.

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