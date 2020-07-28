Украина договорилась вместе с Польшей препятствовать "Северному потоку-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, поэтому Украина и Польша не допустят реализации этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщали Українські Новини, Конгресс США утвердил санкции против Северного потока-2: подробности.

Санкции налагаются на:

1) судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря

2) иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных данным решением:

1) запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции

2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Также сообщалось, что "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.