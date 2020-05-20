Кучма хочет прекратить работу в ТКГ

Бывший Президент Леонид Кучма (1994-2005 годы) намерен уйти с должности руководителя украинской части Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Действительно Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, Резников - профессиональный человек, он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе и действительно Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия Резникову. Это правда", - сказал Зеленский.

Он добавил, что попросил Кучму дождаться обновления российской стороной ТКГ в ответ на обновление состава украинской стороны и затем принять решение о дальнейшем участии в работе группы.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства.

Также можете посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции Зеленского в мариинском парке.