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20 мая 2020, среда, 13:33 1810
Президент 2020-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кучма хочет прекратить работу в ТКГ

Кучма хочет прекратить работу в ТКГ

Ярина Вацяк
Переговоры в Минске, Леонид Кучма, ТКГ, пресс-конференция Зеленского
Кучма Леонид. Фото: pogliad.ua
Кучма Леонид. Фото: pogliad.ua

Бывший Президент Леонид Кучма (1994-2005 годы) намерен уйти с должности руководителя украинской части Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Действительно Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, Резников - профессиональный человек, он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе и действительно Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия Резникову. Это правда", - сказал Зеленский.

Он добавил, что попросил Кучму дождаться обновления российской стороной ТКГ в ответ на обновление состава украинской стороны и затем принять решение о дальнейшем участии в работе группы.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. 

Также можете посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции Зеленского в мариинском парке.

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