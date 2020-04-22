Украина в ТКГ занялась возвращением контроля над государственной границей

Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в среду ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

"Украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению "минских соглашений", - сказано в нем.

Также в рамках работы группы по вопросам безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ относительно факта блокирования работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на временно оккупированные территории Донбасса.

Также в рамках этой группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Во время работы политической группы Украина подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки".

Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на карантин, Россия разрешила въезд на свою территорию украинцам, проживающим на территории, которую контролируют группировки "ЛДНР".

Ранее Государственная пограничная служба отчиталась, что выкопала 60,5 км противотранспортных рвов и протянула 21,7 км колючей проволоки на границе с Россией в 2019 году.