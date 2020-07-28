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28 июля 2020, вторник, 12:36 1086
Верховная Рада и партии 2020-07-28T12:36:51+03:00
Українські Новини
Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса

Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса

Анна Рудык
Верховная Рада, Игорный бизнес, Дмитрий Разумков, Легализация игорного бизнеса
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса, который ранее приняла Рада.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 2285-д на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Согласно документу, разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Соответствующее оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юридические лица-резиденты Украины.

При этом запрещено быть организаторами азартных игр: банкам и другим финансовым учреждениям; предприятиям, учреждениям и организациям, включенным в реестр неприбыльных организаций и учреждений; юридическим лицам, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, кто имеет выраженную зависимость (лудомания).

Игроками не могут быть: недееспособные и ограниченно-дееспособные лица; лица, не достигшие 21 года; лица, которые, согласно законодательству, имеют соответствующие ограничения; лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; лица, признанные администрацией заведения нежелательными; лица, внесенные в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

При этом, по словам депутата от фракции "Голос", первого заместителя председателя финансового комитета Ярослава Железняка, депутаты в ходе рассмотрения поправок к законопроекту учли и поддержали две противоречащие друг другу поправки - №722 и №723.

Согласно поправке №722 (предложена профильным комитетом) конкурс по отбору кандидатов в члены уполномоченного органа проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в специальном порядке, утвержденном Кабинетом Министров, а членов назначает Кабмин, а согласно поправке №723 (депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского) предусмотрено, что конкурс на членов уполномоченного органа проводит конкурсная комиссия, сформированная финансовым комитетом, членом которого он является.

"Это означает, что в таком виде закон не заработает и до рассмотрения вето Президента (а это минимум сентябрь) игорный бизнес легализован не будет", - подчеркнул депутат.

Кроме этого, Железняк отметил, что в финальном тексте закона появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях, в то время как в тексте, который выносили в зал для рассмотрения, работа казино была разрешена только в 5-звездочных.

Он отметил, что такая коллизия случилась в ходе голосования за поправку №1804, которая была поставлена депутатами на подтверждение.

"Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", - подытожил депутат.

Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса.

Также согласно принятому закону об игорном бизнесе, можно открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

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