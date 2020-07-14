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14 июля 2020, вторник, 15:49 1194
Верховная Рада и партии 2020-07-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса

В Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса

Ирина Николенко
Верховная Рада, Азартные игры, Игровые автоматы, Постановление, Легализация игорного бизнеса, Игровые залы
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Депутаты Верховной Рады предлагают парламенту отменить результаты голосования за законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, который поддержали 248 народных депутатов.

Соответствующие проекты постановлений №2285-д-П и №2285-д-П1 зарегистрированы в Раде 14 июля, передают Українськi Новини.

Тексты проектов постановлений на данный момент отсутствуют на сайте Рады.

Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит данные проекты постановления, председатель парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

Проект постановления №2285-д-П зарегистрирован внефракционными депутатами Вадимом Новинским, Викторией Гриб, Сергеем Магерой, Мусой Магомедовым, Дмитрием Шенцевым и Дмитрием Шпеновым.

Проект постановления №2285-д-П1 зарегистрирован 12 депутатами фракции "Всеукраинское объединения "Батьківщина" во главе с ее председателем Юлией Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, согласно принятому закону об игорном бизнесе, можно открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

Также в декабре 2019 года Верховная Рада снова направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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