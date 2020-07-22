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  • Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014, - Жвания
22 июля 2020, среда, 23:41 45
Политика 2020-07-22T23:42:13+03:00
Українські Новини
Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014, - Жвания

Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014, - Жвания

Надежда Комендантова
Евромайдан, Захват власти, Давид Жвания, Петр Порошенко, финансирование Майдана

Бывший президент Украины Петр Порошенко с соратниками не только дали взятку еврочиновникам взятку в 5 млн евро за поддержку его кандидатуры на пост президента Украины, но и финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти.

Об этом заявил бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания в своем видеообращении на YouTube.

"Порошенко и его окружение – это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане  исключительно ради захвата власти и личного обогащения. Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан. Мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами  Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами", - сказал Жвания.

Он выразил готовность дать следствию показания по этому поводу.

Жвания заявил также, что он и бывший министр иностранных дел Павел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для высокопоставленного в то время чиновника Европейского Союза с целью обеспечения поддержки Петра Порошенко в качестве кандидата на пост Президента со стороны Евросоюза.

Кроме того, Жвания заявил, что Порошенко пришел к власти благодаря олигархам.

Единственным, кто в этом не участвовал, согласно утверждению Жвании, был олигарх Игорь Коломойский.

Жвания также заявил, что на местных выборах Порошенко может баллотироваться на пост мэра Киева.

По его словам, Порошенко ранее уже "просил" эту должность у на то время Президента Виктора Януковича.

Как сообщали Українськi Новини, Жвания также утверждает, что Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд. 

Тем временем, вартия Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала заявление бывшего народного депутата Давида Жвании сплошным фейком и работой на Кремль.

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