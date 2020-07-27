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27 июля 2020, понедельник, 15:30 401
Политика 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания

Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания

Елена Новикова
Виктор Янукович, Партия регионов, Давид Жвания, мэр Киева, Петр Порошенко

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания, который готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность, заявляет, что Петр Порошенко в 2012-2013 годах просил у на то время Президента Виктора Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил в видеообращении на YouTube, передают Українськi Новини.

"В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича. Хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах", - сказал он.

Жвания утверждает, что с этой целью Порошенко разговаривал с окружением Януковича.

"Он униженно сидел в приемных у Левочкина и Клюева. Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из Администрации Президента, только бы ему отдали Киев", - сказал он.

Также экс-депутат заявляет, что он помогал Порошенко вести переговоры с руководством Партии регионовпо этому поводу.

"Я встречался по этому поводу с некоторыми людьми, в том числе и от имени Порошенко обещал им дать взятку за содействие в решении этого вопроса. Однако нам не удалось договориться", - сказал он.

По его словам, Янукович лично принял решение отказать Порошенко, поскольку не доверял ему.

"Тогда было принято решение, что на выборах 2014 года от ПР должен был баллотироваться господин Попов. А Порошенко, хоть и очень расстроился, но согласился с решением Януковича. Он затаил обиду и ждал своего шанса. Этот шанс ему выпал уже в ноябре. Остальное вы все знаете", - сказал Жвания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Жвания заявил, что Порошенко и его окружение участвовали в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения.

Также Давид Жвания заявил, что Порошенко во время правления получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов и вывел деньги в офшоры.

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