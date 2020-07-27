подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 11:45 90
Общество 2020-07-27T12:39:12+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд

В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 26 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 70 человек до 7 690.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 3 девочки от 6 до 9 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировано 8 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13, в Дарницком - 12, в Соломенском - 9.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 616.

Тем временем в Гослесагентстве вспышка коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Смертность и заболеваемость коронавирусом падают в...
В Гослесагентстве вспышка коронавируса...
Администрация Исламабада из-за COVID-19 закрывает ...
В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели тре...
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
Новости
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения 12:38
С июньской зарплаты министра по делам ветеранов Бессараба высчитали 9 тысяч налогов 12:35 Документ
В Киевской области за сутки 45 новых случаев коронавируса, среди них шестеро детей 12:12
Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители 12:02 Документ
На озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми: в воде оказались 8 человек 11:53
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok