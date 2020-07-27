В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 26 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 70 человек до 7 690.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 3 девочки от 6 до 9 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировано 8 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13, в Дарницком - 12, в Соломенском - 9.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 616.

Тем временем в Гослесагентстве вспышка коронавируса.