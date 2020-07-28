В NASA предупредили о приближении астероида к Земле

Помимо того, что этим летом ожидается мощный звездопад, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредили о том, к Земле приближается астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м. Об этом говорится в сообщении прес-службы NASA, передает ТСН. Как отмечается, космическое тело максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по Киеву. Оно пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 км \/ c на расстоянии 3,2 млн км. В следующий раз астероид приблизится к Земле так близко 10 августа 2137 года. Астероид 2009 PQ1 открыли 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца делает за 669 земных дней, или 1,83 земного года. Как сообщали Українські Новини, 5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым лунным затмением. Его можно было наблюдать с Украины. Кроме того, Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление. Также во время парада планет, планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.