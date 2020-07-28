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28 июля 2020, вторник, 11:10 13
Космос 2020-07-28T11:11:08+03:00
Українські Новини
В NASA предупредили о приближении астероида к Земле

В NASA предупредили о приближении астероида к Земле

Елизавета Кесельман
Космос, NASA, Астероид, Комета
Астероид. Фото: NASA
Астероид. Фото: NASA

Помимо того, что этим летом ожидается мощный звездопад, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредили о том, к Земле приближается астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м. Об этом говорится в сообщении прес-службы NASA, передает ТСН. 

Как отмечается, космическое тело максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по Киеву. Оно пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 км / c на расстоянии 3,2 млн км.

В следующий раз астероид приблизится к Земле так близко 10 августа 2137 года.

Астероид 2009 PQ1 открыли 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца делает за 669 земных дней, или 1,83 земного года.

Как сообщали Українські Новини,

5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым лунным затмением. Его можно было наблюдать с Украины.

Кроме того, Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление.

Также во время парада планет, планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.

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