Сегодня состоится Лунное затмение, которое совпадает с полутеневым затмением: когда наблюдать

В июне можно наблюдать зрелищные астрономические явления, среди которых 5 июня Лунное затмение совпадет с полутеневым лунным затмением. Его можно увидеть не только в Украине, но и в других частях земного шара, передают Українські Новини.

5 июня украинцы могут наблюдать за двумя астрономическими явлениями – Полнолунием или Клубничной Луной, которая совпадает с полутеневым лунным затмением. Его можно увидеть не только на территории Украины, но и в Южной Америке, Юго-Западной Европе, Западной Африке, Австралии, а также в Антарктике, Тихом, Индийском и Атлантическом океане.

Полнолуние

Ярко-розовый лунный диск сойдет в 22:13 по киевскому времени. Древние индейские племена называли спутник клубничным, так как в этот период собирали созревший урожай клубники. Также его еще называют полной Луной розы или меда.

Чтобы насладиться красотой Полной луны, лучше ее рассматривать подальше от города, с минимальным количеством световых шумов и открытой линией горизонта. Также можно наблюдать за спутником с высокого места.

Полутеневое лунное затмение

Полнолуние совпадает с полутеневым лунным затмением. Фаза наступит в 22:25 по киевскому времени и завершится в 00:04. Максимальная фаза затмения – в 22:24. Отбрасываемая Землей тень в максимальной фазе затмения должна перекрыть 59% диаметра Луны и продлится 3 часа 18 минут.

Оно станет началом коридора затмений, который продлится до 5 июля 2020 года.

Первое солнечное затмение в этом году можно будет наблюдать 21 июня. При условии хорошей погоды, жители Украины смогут увидеть ориентировочно в 9:41 по Киеву. Полутеневое лунное затмение, которое состоится в 6:44 по Киеву, увидеть с территории Украины невозможно.

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