подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Наука
  • Космос
  • Сегодня ожидается уникальное и редкостное явление – большой парад планет. Что это такое и где смотреть
04 июля 2020, суббота, 06:00 4063
Космос 2020-07-04T06:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня ожидается уникальное и редкостное явление – большой парад планет. Что это такое и где смотреть

Сегодня ожидается уникальное и редкостное явление – большой парад планет. Что это такое и где смотреть

Ирина Николенко
Космос, Солнечная система, Планеты, Парад планет, Астрономические явления
Парад планет. Фото: space.com.ua
Парад планет. Фото: space.com.ua

В то время, как в июле ожидается несколько астрономических явлений, сегодня можно наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроятся на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом, передают Українські Новини.

Небесное явление выглядит таким способом, визуально все планеты Солнечной системы появляются в небе одновременно в одном ряду. Если наблюдать парад с земли, его не всегда удается увидеть.

Парад планет 4 июля 2020

Как сообщают астрономы, сегодня состоится редкий и уникальный парад планет. Все планеты Солнечной системы выстроятся на одной стороне одновременно. Выравнивание будет почти идеальным, а угол отклонения будет достаточно малым.

В связи с тем, что планеты движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Астрономическое явление можно будет наблюдать еще несколько недель, ведь нет точного времени явления.

Когда рассматривать парад планет

Невооруженным глазом парад планет не удастся увидеть полностью. По одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Все планеты будут находиться в достаточно узком секторе неба, но Уран и Нептун расположатся чуть дальше других.

Меркурий расположен у Солнца, которое затмевает эту планету. Венеру будет видно утром, а Сатурн, Юпитер и Марс будет видно в ночное время суток.

Меркурий, Венера, Марс, Уран и Нептун, а также газовые гиганты Юпитер и Сатурн, карликовый Плутон – все планеты будут доступны для наблюдения.

По предварительным прогнозам, следующие парады планет состоятся в марте й июне 2022 года, 2040 и в 2854 годах.

Ранее Українські Новини сообщали, 1-3 июля прогнозируются магнитные бури, которые негативно могут отобразиться на здоровье человека.

В июле ожидается несколько длительных магнитных бурь: в начале месяца, и в конце, которые будут сильными.

Больше новостей о: Космос Солнечная система Планеты Парад планет Астрономические явления

Южные дельта-Аквариды и Юпитер окажется ближе к Зе...
Сегодня прогнозируют магнитные бури. Как уберечься...
В Солнечной системе вокруг Меркурия обнаружили неи...
Зонд Voyager-2 впервые прислал данные из-за предел...
Шмыгаль рассчитывает получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до августа
Харьков ужесточил карантин. Запретили работу кинотеатров и ограничили работу общепита
Новости
Журналисты рассказали о контактах проекта StopFake с праворадикалами 08:00
Пенсионный фонд начал выплату июльских пенсий 06:30 Инфографика
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны 05:25
Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться 05:15 Инфографика
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
Цены на ранний херсонский арбуз резко упали: по чем продают ягоду 12:45
больше новостей
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь 12:39
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Адская жара под +40, но местами накроет град и шквалы. Прогноз погоды на 4 июля 21:00
больше новостей
На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok