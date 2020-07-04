Сегодня ожидается уникальное и редкостное явление – большой парад планет. Что это такое и где смотреть

В то время, как в июле ожидается несколько астрономических явлений, сегодня можно наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроятся на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом, передают Українські Новини.

Небесное явление выглядит таким способом, визуально все планеты Солнечной системы появляются в небе одновременно в одном ряду. Если наблюдать парад с земли, его не всегда удается увидеть.

Парад планет 4 июля 2020

Как сообщают астрономы, сегодня состоится редкий и уникальный парад планет. Все планеты Солнечной системы выстроятся на одной стороне одновременно. Выравнивание будет почти идеальным, а угол отклонения будет достаточно малым.

В связи с тем, что планеты движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Астрономическое явление можно будет наблюдать еще несколько недель, ведь нет точного времени явления.

Когда рассматривать парад планет

Невооруженным глазом парад планет не удастся увидеть полностью. По одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Все планеты будут находиться в достаточно узком секторе неба, но Уран и Нептун расположатся чуть дальше других.

Меркурий расположен у Солнца, которое затмевает эту планету. Венеру будет видно утром, а Сатурн, Юпитер и Марс будет видно в ночное время суток.

Меркурий, Венера, Марс, Уран и Нептун, а также газовые гиганты Юпитер и Сатурн, карликовый Плутон – все планеты будут доступны для наблюдения.

По предварительным прогнозам, следующие парады планет состоятся в марте й июне 2022 года, 2040 и в 2854 годах.

Ранее Українські Новини сообщали, 1-3 июля прогнозируются магнитные бури, которые негативно могут отобразиться на здоровье человека.

В июле ожидается несколько длительных магнитных бурь: в начале месяца, и в конце, которые будут сильными.