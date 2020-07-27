Два метеорных потока сольются в мощный звездопад: когда наблюдать уникальное явление

В то время, как в июле ожидается несколько астрономических явлений в ночь на вторник, 28 июля, в ранние утренние часы среды, 29 июля, падающие звезды будут сиять в ночном небе не от одного, а от двух метеорных потоков: Южных дельта-Акваридов и альфа-Каприкорнидов.

Об этом сообщает Гисметео со ссылкой на AccuWeather.

Последний раз, когда умеренный метеорный поток устраивал шоу в ночном небе, был дождь Эта-Акварид в начале мая, но облака были проблемой для многих звездных наблюдателей.

Два метеорных потока будут производить от 15 до 20 метеоров в час. Альфа-Каприкорниды, более слабый из двух метеорных потоков, может оказаться самым интригующим. Американское метеорное общество (AMS) пояснило, что примечательным в этом ливне будет количество ярких огненных шаров, произведенных в период его активности.

Огненные шары — невероятно яркие метеоры, которые могут освещать все ночное небо за несколько секунд. Они также видны гораздо дольше, чем обычная падающая звезда.

"Наблюдатели за огненными шарами чаще всего сообщают о ярких цветах, потому что яркость достаточно велика, чтобы вписаться в диапазон человеческого цветового зрения", — сказали в AMS.

Два метеорных потока будут продолжать производить около 15-20 метеоров в час до конца июля. Спустя две недели после официального пика двойных метеорных потоков достигнет своего апогея поток Персеид.

Метеоритный дождь Персеид является одним из лучших метеорных потоков в течение всего года и может производить от 50 до 75 метеоров в час, что означает, что в среднем наблюдатели могут видеть падающую звезду каждую минуту.

В этом году поток Персеиды достигнет своего пика в ночь со вторника, 11 августа, на среду, 12 августа.

А тем временем, появилось видео, на котором запечатлены все самыя яркие астрономические явления июля: парад планет, комета Neowise и начало метеоритного ливня.

Как сообщали Українськi Новини, Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление.

Также ранее на небе можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.