подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление
18 июля 2020, суббота, 15:00 772 Инфографика
Жизнь 2020-07-18T15:42:02+03:00
Українські Новини
Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление

Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление

Надежда Комендантова
Космос, Комета, Комета Neowise, комета Неовайз
Комета Неовайз.Фото:DECLAN DEVAL / NASA
Комета Неовайз.Фото:DECLAN DEVAL / NASA

Астрономы по всему миру наблюдают за приближающейся к Земле кометой Неовайз. Она была обнаружена в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Как пишет Русская служба ВВС, комета удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но угрозы она не представляет, поскольку пролетит в 103 млн километров от нашей планеты.

Комета видна после заката и незадолго до рассвета в средних широтах Северного полушария, то есть в Европе, США и Канаде.

Чтобы ее увидеть, нужно смотреть чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку.

Месторасположение кометы на небе в июле. Месторасположение кометы на небе в июле.

В следующий раз комета окажется поблизости от Земли лишь через 6800 лет.

С середины месяца увидеть комету стало проще. Если вам посчастливится увидеть ее воочию, вы заметите, что она выглядит неподвижной и не слишком большой. Все дело в огромном расстоянии.

23 июля, хотя она и приблизится к Земле, дистанция до нее будет эквивалента 400 расстояниям до Луны. Но вы все же сможете ее увидеть, даже если у вас нет телескопа или бинокля.

Кометы - это небольшие небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца. Они состоят из льда, пыли и камней. Приближаясь к Солнцу, кометы начинают таять, образуя хвост из газа и пыли, благодаря чему их бывает видно с Земли.

Она обогнула Солнце и теперь направляется во внешнюю Солнечную систему. В следующий раз Неовайз вернется к Солнцу через 6800 лет. В течение июля она будет перемещаться по небу в западном направлении.

С середины месяца ее можно будет наблюдать всю ночь. Через какое-то время она исчезнет, продолжив свой путь по Солнечной системе.

Вид из космоса. Фото: NASAВид из космоса. Фото: NASA

Это снимок был сделан с борта Международной космической станции.

Космонавт Иван Вагнер назвал комету Неовайз самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, у кометы Neowise появился свой Twitter-акаунт. Там каждые несколько часов публикуют обновления о том, на каком расстоянии от Земли она находится на данный момент, где  пролетает и в сторону какого созвездия нужно смотреть.

Также ранее на небе можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.

Больше новостей о: Космос Комета Комета Neowise комета Неовайз

В Киеве стремительно увеличивается количество новых случаев коронавируса
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 5%, а смертность - на 90
Новости
Сильные дожди с грозами, градом, и шквалами: погода в Украине резко ухудшится 16:00 Карта
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных 15:28 Инфографика
На ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен 14:25
В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" 13:53
Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали 13:27
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
За весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok