Уникальная комета Неовайз приближается к Земле: где наблюдать яркое космическое явление

Астрономы по всему миру наблюдают за приближающейся к Земле кометой Неовайз. Она была обнаружена в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Как пишет Русская служба ВВС, комета удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но угрозы она не представляет, поскольку пролетит в 103 млн километров от нашей планеты.

Комета видна после заката и незадолго до рассвета в средних широтах Северного полушария, то есть в Европе, США и Канаде.

Чтобы ее увидеть, нужно смотреть чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку.

Месторасположение кометы на небе в июле.

В следующий раз комета окажется поблизости от Земли лишь через 6800 лет.

С середины месяца увидеть комету стало проще. Если вам посчастливится увидеть ее воочию, вы заметите, что она выглядит неподвижной и не слишком большой. Все дело в огромном расстоянии.

23 июля, хотя она и приблизится к Земле, дистанция до нее будет эквивалента 400 расстояниям до Луны. Но вы все же сможете ее увидеть, даже если у вас нет телескопа или бинокля.

Кометы - это небольшие небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца. Они состоят из льда, пыли и камней. Приближаясь к Солнцу, кометы начинают таять, образуя хвост из газа и пыли, благодаря чему их бывает видно с Земли.

Она обогнула Солнце и теперь направляется во внешнюю Солнечную систему. В следующий раз Неовайз вернется к Солнцу через 6800 лет. В течение июля она будет перемещаться по небу в западном направлении.

С середины месяца ее можно будет наблюдать всю ночь. Через какое-то время она исчезнет, продолжив свой путь по Солнечной системе.

Вид из космоса. Фото: NASA

Это снимок был сделан с борта Международной космической станции.

Космонавт Иван Вагнер назвал комету Неовайз самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, у кометы Neowise появился свой Twitter-акаунт. Там каждые несколько часов публикуют обновления о том, на каком расстоянии от Земли она находится на данный момент, где пролетает и в сторону какого созвездия нужно смотреть.

Также ранее на небе можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.