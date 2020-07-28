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28 июля 2020, вторник, 10:52 877
Происшествия 2020-07-28T11:00:03+03:00
Українські Новини
На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб мужчина

На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб мужчина

Ольга Фандорина
Автомобиль, Львовская область, база отдыха, Взрыв автомобиля
Взорванный автомобиль. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Взорванный автомобиль. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во вторник, 28 июля, на базе отдыха в Мостисском районе Львовской области взорвался автомобиль, погиб 41-летний мужчина, житель Львова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

В правоохранительных органах сообщили, что об взрыве автомобиля в полицию сообщили около шести часов утра, далее по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехникии и кинологи.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Mitsubishi Pajero", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена - им оказался 41-летний житель Львова", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева несмотря на все меры безопасности, 22 июля взорвался и загорелся автомобиль, пожар перекинулся на соседнее авто.

Также 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. 

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