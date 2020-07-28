На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб мужчина

Во вторник, 28 июля, на базе отдыха в Мостисском районе Львовской области взорвался автомобиль, погиб 41-летний мужчина, житель Львова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

В правоохранительных органах сообщили, что об взрыве автомобиля в полицию сообщили около шести часов утра, далее по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехникии и кинологи.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Mitsubishi Pajero", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена - им оказался 41-летний житель Львова", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева несмотря на все меры безопасности, 22 июля взорвался и загорелся автомобиль, пожар перекинулся на соседнее авто.

Также 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.