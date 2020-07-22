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22 июля 2020, среда, 17:02 1900
Происшествия 2020-07-22T17:15:01+03:00
Українські Новини
В центре Киева взорвался автомобиль, загорелось соседнее с ним авто

В центре Киева взорвался автомобиль, загорелось соседнее с ним авто

Ольга Фандорина
Киев, Взрыв, Взрыв в Киеве, Взрыв автомобиля, Взрыв автомобиля в Киеве

В центре Киева несмотря на все меры безопасности, 22 июля взорвался и загорелся автомобиль, пожар перекинулся на соседнее авто. Видео опубликовано в Facebook. Также об этом сообщается в ГосЧС Киева.

"Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как горит автомобиль в центре Киева. Пожар перекинулся на соседний автомобиль. В результате пожара сгорели два автомобиля.

По словам пресс-офицера Александра Макушенко, звонок о возгорании двух авто на улице Большой Васильковской, 114 поступил в 14:49, в 14:59 спасатели локализовали пожар, а в 15:01 – ликвидировали.

На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники. 

Сгорели автомобили Toyota и BMW. На месте работают спасатели ГСЧС.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Также 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. 

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