Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту

В то время, как Национальный банк не видит резких колебаний курса гривны для интервенций на межбанке, гривна, несмотря на все экономические прогнозы, начала дешеветь. К 20 июля национальная валюта ослабла к доллару на 41 копейку.

Об этом пишет ТСН.

Главной причиной резкого удешевления гривны является назначение нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Сейчас курс постепенно движется к отметке 27,5 грн, рассказал изданию экономист Григорий Кукуруза.

"Политическая турбулентность. Абсолютно все стороны рынка не понимают, какова будет политика будущего главы Национального банка. Заробитчане, которые выравнивают наш платежный баланс, экспортеры – все придерживают валюту. Зато импортеры идут с нею в последний бой, стараются закупить максимально большие объемы валюты", - объяснил он.

Несмотря на то, что главным фактором падения гривны стал ажиотаж, а отнюдь не спрос - НБУ даже ни разу не повлиял на курс. Сейчас дальнейшее обесценивание национальной валюты зависит от того, что будет делать регулятор, какую политику начнет проводить новый глава Нацбанка. В целом, эксперты ожидают достаточно стабильный август и предрекают укрепление курса до 27 - 27,2 грн/доллар.

"В 99% случаев население, когда пытается как-то заработать на покупке или продаже валюты, всегда проигрывает. Единственный, кто на этом выигрывает, это банки, которые знают, когда продавать, когда покупать. Классическая ситуация, когда человек бежит в обменник, покупает на последние деньги валюту по 28-29, а уже на следующей неделе приходит и сдает по 26,65 гривен", - рассказал Григорий Кукуруза.

Как менялся официальный курс доллара с начала года.

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Тем временем, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.