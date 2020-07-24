Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года

После многодневного падения гривна немного укрепилась на межбанке и финансисты стали отмечать, что дальнейшие колебания курса будут зависеть от действий Кирилла Шевченко и нового руководства Национального банка.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Как видим, курс доллара пошел в новый рост после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко. Думаю, что в ближайшие месяцы очень многое будет зависеть от информационного фона. Если станет понятно, что НБУ намерен искусственно ослабить курс вместо того, чтобы попытаться вернуть рынок в равновесное состояние путем постепенного нивелирования негативного новостного фона, то девальвационные настроения только усилятся, а процесс девальвации станет самоподдерживающимся", - сообщила Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Аналитик считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце года курс может измениться до 28,5 UAH/USD.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук рассказал, что аналитики прогнозировали удешевление гривны до 28-29 UAH/USD осенью, но назначение нового главы НБУ изменило ситуацию. Он отметил, что прогнозируемый на осень курс стал объективной реальностью уже сейчас. Сохранится ли такая тенденция – зависит от нового руководства НБУ и политики Центробанка.

По его словам, выход нерезидентов из ОВГЗ – это скорее не фактор, а канал влияния на валютный рынок ожиданий относительно перспектив украинской экономики и действий властей.

"Нерезиденты, также, как и резиденты, могут создавать дополнительный спрос или предложение в зависимости от превалирующих ожиданий. На прошлой неделе их портфель гривневых ОВГЗ снизился на 2,2 млрд гривен, до этого, с пика в феврале, портфель сокращался на 6-8 млрд гривен в месяц. Соответствующая покупка валюты не была критической для нашего валютного рынка, но достаточно весомой", - подытожил Николайчук.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны снижается 7 дней подряд и достиг уровня 27,70 UAH/USD на 21 июля.

При этом аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.