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24 июля 2020, пятница, 06:00 3592
Финансы 2020-07-24T06:15:02+03:00
Українські Новини
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года

Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Аналитики, курс доллара, прогноз курса валют, прогноз курса валют 2020
Курс гривны.
Курс гривны.

После многодневного падения гривна немного укрепилась на межбанке и финансисты стали отмечать, что дальнейшие колебания курса будут зависеть от действий Кирилла Шевченко и нового руководства Национального банка.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Как видим, курс доллара пошел в новый рост после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко. Думаю, что в ближайшие месяцы очень многое будет зависеть от информационного фона. Если станет понятно, что НБУ намерен искусственно ослабить курс вместо того, чтобы попытаться вернуть рынок в равновесное состояние путем постепенного нивелирования негативного новостного фона, то девальвационные настроения только усилятся, а процесс девальвации станет самоподдерживающимся", - сообщила Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Аналитик считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце года курс может измениться до 28,5 UAH/USD.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук рассказал, что аналитики прогнозировали удешевление гривны до 28-29 UAH/USD осенью, но назначение нового главы НБУ изменило ситуацию. Он отметил, что прогнозируемый на осень курс стал объективной реальностью уже сейчас. Сохранится ли такая тенденция – зависит от нового руководства НБУ и политики Центробанка.

По его словам, выход нерезидентов из ОВГЗ – это скорее не фактор, а канал влияния на валютный рынок ожиданий относительно перспектив украинской экономики и действий властей.

"Нерезиденты, также, как и резиденты, могут создавать дополнительный спрос или предложение в зависимости от превалирующих ожиданий. На прошлой неделе их портфель гривневых ОВГЗ снизился на 2,2 млрд гривен, до этого, с пика в феврале, портфель сокращался на 6-8 млрд гривен в месяц. Соответствующая покупка валюты не была критической для нашего валютного рынка, но достаточно весомой", - подытожил Николайчук.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны снижается 7 дней подряд и достиг уровня 27,70 UAH/USD на 21 июля.

При этом аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

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