Суд продлил арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Мангера до 11 сентября

Печерский районный суд Киева продлил арест без права внесения залога председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, до 11 сентября, в то время, как суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета до 11 сентября 2020 года", - сказано в нем.

Также в связи с промедлением подозреваемыми и их защитниками при ознакомлении с материалами уголовного производства, суд удовлетворил ходатайство прокурора и установил предельный срок такого ознакомления до 24 июля.

После этого прокурором Офиса Генерального прокурора в суд будет направлен обвинительный акт.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк главу Херсонского облсовета Мангера.

суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.