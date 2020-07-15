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15 июля 2020, среда, 14:32 213
Судебная власть 2020-07-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Мангера до 11 сентября

Суд продлил арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Мангера до 11 сентября

Елена Новикова
Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Дело Гандзюк, убийство Екатерины Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks

Печерский районный суд Киева продлил арест без права внесения залога председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, до 11 сентября, в то время, как суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета до 11 сентября 2020 года", - сказано в нем.

Также в связи с промедлением подозреваемыми и их защитниками при ознакомлении с материалами уголовного производства, суд удовлетворил ходатайство прокурора и установил предельный срок такого ознакомления до 24 июля.

 После этого прокурором Офиса Генерального прокурора в суд будет направлен обвинительный акт.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк главу Херсонского облсовета Мангера.

суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

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