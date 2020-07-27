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27 июля 2020, понедельник, 10:54 237
Экономика 2020-07-27T10:56:08+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет. Курс валют на 27 июля

Доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет. Курс валют на 27 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июля на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 9,51 коп. до 31,8424 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,70 коп. до 32,4779 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты по состоянию на 27 июля: 

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,6515 27,9439 31,8424 32,4779 3,44 3,98
Максимальный 27,8000 28,1500 32,2000 32,9000 3,82 5,00
Минимальный 27,4000 27,8300 31,3000 32,2000 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Ранее НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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