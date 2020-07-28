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  • Евросоюз не откроет границы еще две недели и сократит "безопасный" список стран, – СМИ
28 июля 2020, вторник, 09:02 79
Европа 2020-07-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
Евросоюз не откроет границы еще две недели и сократит "безопасный" список стран, – СМИ

Евросоюз не откроет границы еще две недели и сократит "безопасный" список стран, – СМИ

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Открытие границ в Европе, Открытие границ с Европой
Европа.Фото: http://vi.ill.in.ua/
Европа.Фото: http://vi.ill.in.ua/

Европейский Союз хочет продлить закрытие внешних границ с третьими странами еще на две недели из-за резкого роста коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации ведомства, чиновники утверждают, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, а именно к исключению Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых разрешено приезжать в страны блока. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными.

В "белый" список сейчас также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС запретили летать без маски. 

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию.

Ранее в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса. 

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