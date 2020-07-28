Евросоюз не откроет границы еще две недели и сократит "безопасный" список стран, – СМИ

Европейский Союз хочет продлить закрытие внешних границ с третьими странами еще на две недели из-за резкого роста коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Согласно информации ведомства, чиновники утверждают, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, а именно к исключению Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых разрешено приезжать в страны блока. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными. В "белый" список сейчас также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду. Как сообщали Українські Новини, в ЕС запретили летать без маски. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию. Ранее в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.