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24 июля 2020, пятница, 18:19 5
Европа 2020-07-24T18:21:27+03:00
Українські Новини
В ЕС будут летать только в масках. Даже если пассажиру 6 лет

В ЕС будут летать только в масках. Даже если пассажиру 6 лет

Кира Молчанова
Авиаперелет, ЕС, Карантин, Маски, Западноевропейский союз, Аєропорт, Международные авиаперелеты
Коронавирус. Маска. Карантин. Ананас. Pexels
Коронавирус. Маска. Карантин. Ананас. Pexels

Пока МАУ отменила авиарейсы в 6 городов, в Европейском Союзе министерства транспорта договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.

Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шойер, сообщает французское издание SudInfo.

Это требование было главным при разработке соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетам. Среди других мер договорились чаще дезинфицировать самолеты, лучше информировать пассажиров и заботиться о соблюдении социальной дистанции, если придется стоять в очереди.

Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.

Кроме того, маски необходимо носить в аэропорту.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран из Украины до 15 августа и сократила программу летней навигации-2020.

ранее в Министерстве иностранных дел разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. 

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