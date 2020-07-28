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28 июля 2020, вторник, 08:14 56
Общество 2020-07-28T09:15:02+03:00
Українські Новини
Украина будет сообщать в ОБСЕ о каждом обстреле боевиков на Донбассе

Украина будет сообщать в ОБСЕ о каждом обстреле боевиков на Донбассе

Ольга Фандорина
ОБСЕ, Боевики, Минобороны, Прекращение огня, война на Донбассе, ТКГ, обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе. Фото: Минобороны
Обстрелы на Донбассе. Фото: Минобороны

Обо всех обстрелах со стороны боевиков на Донбассе Украина будет информировать СММ ОБСЕ и международных партнеров. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в эфире Громадського радио.

"Вся эта информация (об обстрелах) собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - сообщил нардеп.

Он добавил, что единичные провокации, зафиксированы после начала перемирия, были и раньше, но сейчас их нужно проверять.

"Задача наша состоит в том, чтобы верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника", - подчеркнул Костин.

Как сообщали Українськi Новини, утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Но командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы. 

Тем временем, Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро, когда его соратники проводили акцию протеста на Банковой против перемирия. 

Также режим прекращения огня предусматривает запрет на беспилотники, разведку и диверсии.

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Украина будет сообщать в ОБСЕ о каждом обстреле боевиков на Донбассе
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