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28 липня 2020, вівторок, 08:14 15
Суспільство 2020-07-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
Україна буде повідомляти в ОБСЄ про кожний обстріл бойовиками на Донбасі

Україна буде повідомляти в ОБСЄ про кожний обстріл бойовиками на Донбасі

Ольга Фандорина
ООС, перемир'я, війна на Донбасі, режим припинення вогню на Донбасі
Обстріл на Донбасі. Фото: Міноборони
Обстріл на Донбасі. Фото: Міноборони

Україна буде інформувати СММ ОБСЄ і міжнародних партнерів про всі обстріли з боку бойовиків на Донбасі. Про це заявив представник України в ТКГ, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін в ефірі Громадського радіо.

"Вся ця інформація (про обстріл) збирається в таку "скарбничку" дій, що порушують або намагаються порушити перемир'я, щоб на політичному рівні, шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем", - повідомив нардеп.

Він додав, що поодинокі провокації, зафіксовані після початку перемир'я, були і раніше, але зараз їх потрібно перевіряти.

"Завдання наше полягає в тому, щоб верифікувати, або це просто провокація, мета якої почути вогонь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж таки перевірити, що це принципове рішення збройних сил нашого супротивника", - підкреслив Костін.

Як повідомляли Українські Новини, вранці 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Але командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже в його перші години.

Тим часом, Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро, коли його соратники проводили акцію протесту на Банковій проти перемир'я.

Також режим припинення вогню передбачає заборону на безпілотники, розвідку та диверсії.

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