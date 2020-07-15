Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАПК. "Протоколы направлены в суд", - сообщили в ведомстве. Админпротоколы были направлены в суд на прошлой неделе. В агентстве не уточнили, в какой суд переданы материалы. По данным агентства, после вступления на пост Президента Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП). Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства путем непредоставления информации о существенных изменениях в имуществе. Ранее Хмельницкий суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него иммунитета.