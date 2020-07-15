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15 июля 2020, среда, 14:10 2916
Судебная власть 2020-07-15T14:22:08+03:00
Українські Новини
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе

Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе

Валерия Драгомирова
ОВГЗ, НАПК , Владимир Зеленский, Недекларирование, Админпротоколы
ЗеленскИЙ. Фото: ОПУ
ЗеленскИЙ. Фото: ОПУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАПК.

"Протоколы направлены в суд", - сообщили в ведомстве.

Админпротоколы были направлены в суд на прошлой неделе.

В агентстве не уточнили, в какой суд переданы материалы.

По данным агентства, после вступления на пост Президента Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП).

Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства путем непредоставления информации о существенных изменениях в имуществе.

Ранее Хмельницкий суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него иммунитета.

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Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
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