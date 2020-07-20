В Черном море стартовали морские военные учения Sea Breeze-2020

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" стартовали в акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В акватории Черного моря стартовали украинско-американские учения... В этом году из-за пандемии коронавируса международные учения серии "Си Бриз" ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава", - говорится в нем.

Согласно сообщению, нынешние учения обещают быть многофункциональными.

"Участие Соединенных Штатов в этих многонациональных учениях очередной раз подтверждает приверженность Военно-морских сил США и 6-го флота к нашим союзникам и партнерам по НАТО. Учения "Си Бриз" являются реальной демонстрацией решимости США касательно коллективной защиты Европы. Поэтому эти учения совместно с нашими партнерами будут проходить в Черноморском регионе", - сказал командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

По словам командующего Военно-морскими Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, учения "Си Бриз" направлены на поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

"...главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по замыслу командования национального военного флота, один из инструментов учений серии "Си Бриз", который следует максимально эффективно использовать, - это переход Военно-морских сил Украины на стандарты Организации североатлантического договора (НАТО).

Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран - участниц "Си Бриз" будут осуществлять совместные тактические маневрирования, противоминные действия, передачу грузов на ходу, тренироваться по организации связи.

Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, а также отработают операции по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя.

Кроме того, в ходе учений будут выполнены задания по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за выживание и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Указано, что международные учения продлятся семь дней.

В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего к учениям "Си Бриз" планируется привлечь около 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

В учениях, кроме военных из Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Українські Новини сообщали, что в начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Тем временем Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.