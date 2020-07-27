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27 июля 2020, понедельник, 11:19 107
Спорт 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
В "Шахтере" рассказали, почему дважды отказали Луческу

В "Шахтере" рассказали, почему дважды отказали Луческу

Сергей Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, Шахтер, Луческу, Палкин
Мирча Луческу. Фото: Українське фото
Мирча Луческу. Фото: Українське фото

После того, как новым наставником киевского "Динамо" назначили бывшего тренера "Шахтера" Мирчу Луческу, в донецком клубе заявили, что в свое время дважды отказали румынскому специалисту в просьбе вернуться на прежнюю должность в клубе, поскольку он себя исчерпал как специалист.

Такое мнение высказал репортерам генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, информирует портал strana.ua.

"По большому счету, Луческу в "Шахтере" себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а он остался на том же уровне. За полгода до конца контракта президент дал поручение найти варианты относительно будущего тренера. Это решение было достаточно продуманное, президент знал, на что идет. Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Это было решение президента и менять его он не собирался", - сказал он.

В то же время Палкин уточнил, что одной из причин прихода Луческу в "Динамо" является то, что он зол на президента донецкого клуба и хочет доказать, что это было ошибочное решение.

"Когда президент "Динамо" разговаривал с ультрас, то сказал им, что Луческу не очень доволен увольнением из "Шахтера", что он якобы зол на президента клуба и хочет доказать, что это было неправильное решение. Возможно, это одна из причин прихода специалиста в "Динамо", - рассказал гендиректор "горняков".

Также Палкин напомнил, что в "Шахтере" Луческу называли Мистером. Однако его последние действия говорят о том, что он таким не является.

"Также не нужно обходить стороной решение самого Луческу. Например, я проработал в "Шахтере" более 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что могу оказаться в "Динамо". Возможно, у иностранцев это происходит проще, но тот же Николини отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера". Вы знаете, что Луческу называют Мистером. Однако, я думаю, что мистеры так не поступают", - заверил Сергей Палкин.

Как сообщали Українські Новини, после назначения Луческу в киевский футбольный клуб, болельщики "Динамо" разошлись во мнениях о таком решении руководства знаменитой команды.

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