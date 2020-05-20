Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку

Верховная Рада намерена разрешить получать доступ к жилью для прекращения предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.

За принятие соответствующего законопроекта №2458 за основу проголосовали 239 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Согласно тексту законопроекта, Рада намерена предоставить возможность получать доступ к жилью без согласия владельца, в случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, для проведения осмотра или предотвращения аварии, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.

"Несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - отмечается в проекте закона.

В свою очередь, согласно заключению о соответствии законопроекта требованиям антикоррупционного законодательства, предлагается исключить из законопроекта положение касательно возможности несанкционированного доступа к жилью, так как это создает благоприятные условия для осуществления коррупционных действий.

Как сообщали Українські Новини, в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи.

В марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%.

Также 25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.