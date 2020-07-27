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27 июля 2020, понедельник, 16:20 278
Судебная власть 2020-07-27T16:22:46+03:00
Українські Новини
Депутаты просят Конституционный суд узаконить отгрузку нефти "Укрнафты" без оплаты

Депутаты просят Конституционный суд узаконить отгрузку нефти "Укрнафты" без оплаты

Елизавета Кесельман
Кабмин, Конституционный суд, Ольга Василевская-Смаглюк, ПАО
Укрнафта
Укрнафта

Член комитета по правоохранительной деятельности Игорь Фрис ("Слуга народа"), а также еще 51 народный депуат, 24 июля обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать незаконными нормы правительственного постановления, которые запрещают отгрузку нефти покупателям на аукционах без получения 100%-й предоплаты. Об этм сообщает enkorr, ссылаясь на текст конституционного ходатайства, который опубликован на сайте суда. 

Согласно документу, его авторы считают, что приведенная норма является противоречивой ряду положений Конституции, "поскольку выдав ее, Кабинет Министров Украины вышел за пределы своих полномочий, урегулировав подзаконным актом порядок и условия перехода права собственности на выставленные на продажу нефть, газовый конденсат и газ сжиженный, хотя такие вопросы должны определяться исключительно законами".

Кроме того, по мнению подписавшихся под документом народных депутатов, оспариваемое предписание предполагает неравные конкурентные условия для участников рынка нефти и газа.

Среди подписантов обращения в Конституционный суд близкие к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому депутаты – Ольга Василевская-Смаглюк (ранее подавала поправки по унификации ставок акцизного налога) и Анна Скороход (автор поправок по противодействию законопроекта по "зеленым тарифам", активно лоббируемыми группой "Приват").

Как отмечается, именно на нарушении этой нормы строится уголовное производство Национального антикоррупционного бюро, которое с 2015 г. расследует вывод средств из "Укрнафты" посредством безоплатной отгрузки нефти пяти аффилированным с "Приватом" компаниям на аукционах марта-июля 2015 г.

С 2017 г. признать незаконным эту норму пыталась аффилированная с группой "Приват" компания "Инсигния Резорт". В 2018 г. ей удалось выиграть у правительства в первой и во второй инстанциях, но в феврале 2019 г., после того как в дело вступило НАБУ, Верховный суд аннулировал решения судов предыдущих инстанций.

После этого непосредственно сама "Укрнафта" добивалась от Верховного суда пересмотра решения по иску "Инсигнии Резорт", утверждая, что ее права были нарушены. 22 октября 2019 г. Верховный суд отказал "Укрнафте" в пересмотре своего решения по этому делу. 

Как сообщали Українські Новини, "Укрнафта" готовится подарить "Привату" еще 520 млн гривен. 

Больше новостей о: Кабмин Конституционный суд Ольга Василевская-Смаглюк ПАО "Укрнафта" Игорь Фрис Анна Скороход приват Инсигнии Резорт

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