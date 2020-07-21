Верховная Рада снизила "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5%.

За принятие законопроекта № 3658 за основу и в целом проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, Рада снизила размер "зеленых тарифов" с 1 июля 2020 для объектов, введенных в эксплуатацию с июля 2015 до 31 декабря 2019: для СЭС мощностью более 1 МВт - на 15%, для СЭС менее 1 МВт - на 10% и для ВЭС - на 7,5%.

Также парламент снизил "зеленые тарифы" с 1 июля 2020 для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020, на 2,5%, а также установил предельный размер "зеленого тарифа" для объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ), введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015, что позволит уменьшить размер "зеленых тарифов" для таких объектов до 52%.

Кроме того, парламент ограничил сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого тарифа" путем уменьшения с 1 августа 2020 размеров "зеленого тарифа" для таких объектов на 50%.

Также Рада ввела с 2022 полную ответственность (в 2021 году - 50% ответственности) за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей электроэнергии из ВИЭ, что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электроэнергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей.

При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составляет для ВЭС 10%, для СЭС - 5%.

Также парламент определил оператора системы передачи электроэнергии национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" ответственной за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также за предоставление государственных гарантий по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого закона, для производителей электроэнергии по "зеленому тарифу".

При этом были усовершенствованы процедуры организации и проведения "зеленых аукционов".

В частности, предусматривается: обеспечение возможности участия в аукционах СЭС, которые размещаются на крышах/фасадах зданий и капитальных сооружений; предоставление возможности проведения аукционов для СЭС, размещенных на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений (в том числе сооружений государственной и коммунальной собственности), по аналогии с механизмом проведения аукционов по земельным участкам; определение Кабмина ответственным за установление ежегодного графика проведения аукционов.

Также Рада определила максимальный размер ценового предложения на аукционе в зависимости от вида ВИЭ и года ввода энергообъекта в эксплуатацию; предоставила возможность проведения аукционов по отдельным видам альтернативных источников энергии и аукционов для других (кроме СЭС и ВЭС) производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии; снизила минимальное обязательное распределение доли квоты по технологиям с 15% до 10%.

Как сообщали Українські Новини,

Как сообщали Українські Новини, "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) в Украине был в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.