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21 июля 2020, вторник, 14:36 40
Экономика 2020-07-21T14:36:27+03:00
Українські Новини
Рада снизила "зеленый тариф"

Рада снизила "зеленый тариф"

Григорий Яковенко
Верховная Рада, Солнечная электростанция, Ветряная электростанция, Возобновляемая энергия, СЭС, зеленый тариф

Верховная Рада снизила "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5%.

За принятие законопроекта № 3658 за основу и в целом проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, Рада снизила размер "зеленых тарифов" с 1 июля 2020 для объектов, введенных в эксплуатацию с июля 2015 до 31 декабря 2019: для СЭС мощностью более 1 МВт - на 15%, для СЭС менее 1 МВт - на 10% и для ВЭС - на 7,5%.

Также парламент снизил "зеленые тарифы" с 1 июля 2020 для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020, на 2,5%, а также установил  предельный размер "зеленого тарифа" для объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ), введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015, что позволит уменьшить размер "зеленых тарифов" для таких объектов до 52%.

Кроме того, парламент ограничил сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого тарифа" путем уменьшения с 1 августа 2020 размеров "зеленого тарифа" для таких объектов на 50%.

Также  Рада ввела с 2022  полную ответственность (в 2021 году - 50% ответственности) за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей электроэнергии из ВИЭ, что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электроэнергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей.

При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составляет для ВЭС 10%, для СЭС - 5%.

Также парламент определил оператора системы передачи электроэнергии национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" ответственной за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также за предоставление государственных гарантий по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого закона, для производителей электроэнергии по "зеленому тарифу".

При этом были усовершенствованы процедуры организации и проведения "зеленых аукционов".

В частности, предусматривается: обеспечение возможности участия в аукционах СЭС, которые размещаются на крышах/фасадах зданий и капитальных сооружений; предоставление возможности проведения аукционов для СЭС, размещенных на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений (в том числе сооружений государственной и коммунальной собственности), по аналогии с механизмом проведения аукционов по земельным участкам; определение Кабмина ответственным за установление ежегодного графика проведения аукционов.

Также Рада определила максимальный размер ценового предложения на аукционе в зависимости от вида ВИЭ и года ввода энергообъекта в эксплуатацию; предоставила возможность проведения аукционов по отдельным видам альтернативных источников энергии и аукционов для других (кроме СЭС и ВЭС) производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии; снизила минимальное обязательное распределение доли квоты по технологиям с 15% до 10%.

Как сообщали Українські Новини,

Как сообщали Українські Новини, "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) в Украине был в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

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