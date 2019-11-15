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15 ноября 2019, пятница, 16:43 515
Экономика 2019-11-15T16:47:38+02:00
Українські Новини
Зеленые тарифы: при пересмотре условий страны ЕС компенсировали инвесторам миллиарды

Зеленые тарифы: при пересмотре условий страны ЕС компенсировали инвесторам миллиарды

Электроэнергия, Инвесторы, зеленый тариф
"Зеленая" энергетика (иллюстрация). Фото из открытых источников

Из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

Об этом говорится в спецпроекте интернет-издания "РБК-Украина" "Зеленая энергетика в Украине. Что происходит?".

Отметим, снижение "зеленого тарифа" - это крайне рискованно, ведь инвесторы рассчитывали, когда вернутся их инвестиции, и соответственно под это привлекали кредиты, искали партнеров.

"Эти расчеты опирались на доступные данные и гарантии относительно "зеленого тарифа". В конце концов, если бы он не был высоким, можно было бы не вкладывать в Украину, а инвестировать в стабильный европейский рынок", - говорится в материале.

Как отмечается, вместо продолжать создавать привлекательные условия для инвесторов, Украина сейчас угрожает изменением правил игры во время самой игры, что является нарушением обязательств государства и грозит стране значительными убытками, ведь законом Украины "Об альтернативных источниках энергии" гарантирована закупка всей произведенной электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году по тому тарифу, который был установлен при вводе объекта в эксплуатацию. И в случае пересмотра тарифа инвесторы будут иметь право обратиться за защитой к международному арбитражу, который, как свидетельствует опыт европейских стран, станет на их сторону.

"Мы имеем опыт других стран. Так, ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" привел к тому, что в международных делах против Испании, Италии и Чехии инвесторы зеленой энергетики уже получили решение международных арбитражей о компенсации убытков, которые измеряются миллиардами долларов. Кроме того, затраты на юридические процедуры измеряются миллионными потерями для бюджета", - отмечается в спецпроекте.

Напомним, ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций – это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр зеленого тарифа.

Банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина ранее отмечала, что ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа навредит Украине, поскольку страна выплатит по искам международных судов значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

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