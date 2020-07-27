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27 июля 2020, понедельник, 19:30 258
Судебная власть 2020-07-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Печерском суде Киева зафиксировали вспышку COVID-19

В Печерском суде Киева зафиксировали вспышку COVID-19

Елена Новикова
Печерский райсуд Киева, Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом
Коронавирус в Печерском районном суде Киева. Фото: pixabay
Коронавирус в Печерском районном суде Киева. Фото: pixabay

Вспышка коронавируса зафиксирована в Печерском районном суде Киева, в то время, как 26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

На данный момент Печерский райсуд продолжает работу в штатном режиме.

Вместе с тем посетителей просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если это возможно.

Как сообщали Українськi Новини, в общежитии Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксирована вспышка коронавируса.

Также в Бердянске количество больных коронавирусом медиков "скорой помощи" удвоилось.

Ранее в Одессе подстанция скорой помощи закрылась на карантин. У трех сотрудников нашли коронавирус.

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