В Печерском суде Киева зафиксировали вспышку COVID-19

Вспышка коронавируса зафиксирована в Печерском районном суде Киева, в то время, как 26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

На данный момент Печерский райсуд продолжает работу в штатном режиме.

Вместе с тем посетителей просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если это возможно.

Как сообщали Українськi Новини, в общежитии Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксирована вспышка коронавируса.

Также в Бердянске количество больных коронавирусом медиков "скорой помощи" удвоилось.

Ранее в Одессе подстанция скорой помощи закрылась на карантин. У трех сотрудников нашли коронавирус.