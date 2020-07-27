У Печерському суді Києва зафіксували спалах COVID-19

Спалах коронавірусу зафіксовано в Печерському районному суді Києва, тоді як 26 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 807 до 65 656. Про це сказано в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджений діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання про проведення дезинфікуючих і профілактичних заходів у суді", — сказано в повідомленні.

Наразі Печерський райсуд продовжує роботу в штатному режимі.

Разом з тим відвідувачів просять утриматися від участі в судових засіданнях, якщо це можливо.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" зафіксований спалах коронавірусу.

Раніше в Одесі підстанція швидкої допомоги закрилася на карантин. У трьох співробітників знайшли коронавірус.